Cep telefonunu kaybetti, hesabından 100 bin lira çekildi | Video
Isparta’da mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığı cep telefonunu kaybeden şahıs, 100 bin lirasından oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.
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