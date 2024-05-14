Video Yaşam Cep telefonunu kaybetti, hesabından 100 bin lira çekildi | Video
Cep telefonunu kaybetti, hesabından 100 bin lira çekildi | Video

Cep telefonunu kaybetti, hesabından 100 bin lira çekildi | Video

14.05.2024 | 14:29

Isparta’da mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığı cep telefonunu kaybeden şahıs, 100 bin lirasından oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklandı.

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Isparta'da E.K. isimli şahıs cep telefonunu kaybettiğini, telefonunda şifre bulunmadığını ve mobil bankacılık şifresini kılıfında sakladığını, yeni bir telefon alarak girdiği mobil bankacılık uygulamasında hesabından 100 bin liranın M.K. isimli şahsın İBAN numarasına gönderildiğini belirterek, polise şikayette bulundu. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda olay ile bağlantılı olan şüpheliler M.K., A.B., O.G. ve H.İ.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. tutuklanırken, A.B., O.G. ve H.İ.B. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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