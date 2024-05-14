Video Yaşam Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video

14.05.2024 | 11:29

Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda bir işyerinde ve otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada, 517 uyuşturucu hap, 182 gram eroin, 86 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 450 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan K.A, E.A. ve S.D. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi | Video 08:31
Can kurtarmak için saniyelerle yarışıyorlar... Tatbikat sırasında gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi | Video 14.05.2024 | 13:58
Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Mayıs 2024 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 05:18
Müge Anlı SON BÖLÜM | 14 Mayıs 2024 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 14.05.2024 | 12:21
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:04
Şanlıurfa merkezli DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 14.05.2024 | 11:58
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 01:09
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 14.05.2024 | 11:29
Ataşehir’de bir şahıs 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı | Video 01:40
Ataşehir'de bir şahıs 95 yaşındaki annesini bıçakla rehin aldı | Video 14.05.2024 | 11:10
Müge Anlı’da canlı yayınlandı: İşte Şaban Ataş’ın cesedinin bulunduğu anlar! | Video 16:39
Müge Anlı'da canlı yayınlandı: İşte Şaban Ataş’ın cesedinin bulunduğu anlar! | Video 14.05.2024 | 11:58
Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Eski eşi cinayet gününü böyle anlattı... | Video 03:20
Müge Anlı'da Şaban Ataş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Eski eşi cinayet gününü böyle anlattı... | Video 14.05.2024 | 11:04
İstanbul merkezli 7 ilde forex dolandırıcılığı: 41 kişi yakalandı | Video 01:11
İstanbul merkezli 7 ilde forex dolandırıcılığı: 41 kişi yakalandı | Video 14.05.2024 | 10:45
Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi | Video 05:32
Taksilere araç içi kamera denetimi: 6 araç trafikten men edildi | Video 14.05.2024 | 10:04
Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video 05:38
Fatih’te 1 milyon lira değerindeki motosiklet böyle çalındı | Video 14.05.2024 | 10:02
​Müge Anlı’ya tek tek anlattı: Korkunç itiraf geldi! İşte Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar… | Video 04:18
​Müge Anlı’ya tek tek anlattı: Korkunç itiraf geldi! İşte Şaban Ataş cinayetinde kan donduran detaylar… | Video 14.05.2024 | 10:48
Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video 02:18
Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video 14.05.2024 | 09:55
Fırtınanın etkili olduğu Samandağ’da hortum böyle görüntülendi | Video 00:54
Fırtınanın etkili olduğu Samandağ'da hortum böyle görüntülendi | Video 14.05.2024 | 09:41
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:24
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama | Video 14.05.2024 | 09:38
Kuvvetli yağışlar derelerin debisini artırdı, caddeler göle döndü | Video 03:28
Kuvvetli yağışlar derelerin debisini artırdı, caddeler göle döndü | Video 14.05.2024 | 09:02
Kocaeli’de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kamerada | Video 01:47
Kocaeli'de motosikletli saldırganların binayı kurşunlama anı kamerada | Video 14.05.2024 | 09:00
Evsiz kadının muhteşem dönüşümü! Tüm dünyayı şoke etti: Gözlerinize inanamayacaksınız... | Video 02:22
Evsiz kadının muhteşem dönüşümü! Tüm dünyayı şoke etti: Gözlerinize inanamayacaksınız... | Video 14.05.2024 | 09:05
Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin’de yakalandı | Video 01:14
Yurtdışına kaçmayı planlayan terör örgütü üyesi Mersin'de yakalandı | Video 14.05.2024 | 09:00
Elazığ’da sağanak yağış: Yollar göle döndü | Video 01:10
Elazığ’da sağanak yağış: Yollar göle döndü | Video 13.05.2024 | 16:36
ABD’li profesörün ilk kaçakçılığı olmadığı ortaya çıktı | Video 00:09
ABD’li profesörün ilk kaçakçılığı olmadığı ortaya çıktı | Video 13.05.2024 | 16:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA