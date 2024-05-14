Video Yaşam Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video
Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video

Operasyonla yakalanmışlardı… İki çetenin 29 üyesi tutuklandı | Video

14.05.2024 | 09:55

“Mahzen-42” operasyonunda gözaltına alınan husumetli iki farklı çetenin 39 üyesinden 29’u tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve aralarında husumet bulunan iki suç örgütünün çökertildiği "Mahzen-42" operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Başakşehir'de karşılıklı olarak birbirlerine yönelik silahlı saldırılarda bulunan husumetli iki çetenin 39 üyesi, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen iki çetenin 29 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 10 şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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