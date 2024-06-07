Video Yaşam Sinop'ta düğün yolunda kaza: 5 yaralı | Video
Sinop'ta düğün yolunda kaza: 5 yaralı | Video

Sinop'ta düğün yolunda kaza: 5 yaralı | Video

07.06.2024 | 15:08

Sinop’un Boyabat ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.45'te Boyabat Karacaören mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün için ilçeye gelen otomobil, Boyabat istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Merve K. (29), Gamze Nur A. (26), Hüseyin K. (42), Beyzanur K. (26) ve Mesut A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Boyabat 75. yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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