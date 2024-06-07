İstek parça saldırısında çarpıcı gelişme: Vurulan kişi bakın kim çıktı!

İstanbul Beşiktaş Levent’te bir eğlence mekanında istek parça tartışmasında kovulan bir şahıs, arkadaşın aracını silahla gasp edip mekana kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, olayda 3 kişi yaralandı. Kasıklarından vurulan kişinin ise yakın zaman işlenen Beşiktaş Çarşı’daki cinayette adı geçen işletmeci Cengiz A. olduğu ortaya çıktı. Polis kimliğini tespit ettiği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı!