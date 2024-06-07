Zonguldak'ta narkotik operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 07.06.2024 | 15:58 Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 4-6 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelini kapsayan bir narkotik operasyon gerçekleştirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyonda, 9 şüpheli yakalanırken, ölümcül etkiye sahip bin 189 gram uyuşturucu madde, bin 800 mililitre sentetik sıvı ve 215 adet uyarıcı hap ele geçirildi.Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan ise 6 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlemlerinin ardından, bir şüpheli Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına, 5 şüpheli ise Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.Mahkeme tarafından A.Y, B.P, ve C.Ç isimli 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, K.G, O.T, ve E.İ isimli 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.