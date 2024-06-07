Müge Anlı'da dehşete düşüren olay! "Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!" O aile canlı yayında | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç bir itiraf geldi. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası Ahmet, canlı yayında "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" dedi. Ahmet "Kemikleri ne yapmışlar?" sorusuna ise 'Hepsini makinede çekmişler' yanıtı verdi.