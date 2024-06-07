Müge Anlı'da dehşete düşüren olay! "Öldürüp kıyma makinasından çekmişler!" O aile canlı yayında | Video
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkunç bir itiraf geldi. Kayıp Güllü Çolak'ın akrabası Ahmet, canlı yayında "Nenem ve halam birini öldürüp kıyma makinesinde çektiler" dedi. Ahmet "Kemikleri ne yapmışlar?" sorusuna ise 'Hepsini makinede çekmişler' yanıtı verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:02
05:04
Ankara'da fırtınanın apartman çatısını uçurduğu anlar kamerada | Video 07.06.2024 | 14:31
00:16
05:08
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 7 Haziran 2024 Cuma atv izle! | Video 07.06.2024 | 11:58
07:42
02:44
Kiracı-ev sahibi çekişmesinde böylesi görülmedi | Video 07.06.2024 | 12:41
00:53
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı | Video 07.06.2024 | 13:34
05:23
Dolandırıcıların yeni yöntemi ‘yapay zeka' teknolojisi | Video 07.06.2024 | 12:41
00:47
09:00
İkiz doğan kuzulara çiftliğin ineği annelik yapıyor | Video 07.06.2024 | 13:13
04:13
00:35
00:27
01:48
01:36
Büyükçekmece'de denizde kadın cesedi bulundu | Video 07.06.2024 | 10:32
00:26
Motosikletin refüje çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü | Video 07.06.2024 | 10:32
11:54
Topkapı Sarayı Haremi'nde bir ilk | Video 07.06.2024 | 09:48
02:01
Bursa Terminali'nde bayram yoğunluğu | Video 07.06.2024 | 09:48
01:36
Deprem etkisi yaratan 10 katlı binanın yıkılma anı kamerada | Video 07.06.2024 | 09:48