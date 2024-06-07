Ankara’da sahipsiz sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarpma anı kamerada | Video 07.06.2024 | 12:42 Ankara’nın Mamak İlçesi’nde sahipsiz sokak köpeklerinden kaçan kadına araba çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Keçiören İlçesi Fahri Korutürk Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kadın, sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı üzerine yola atladı. O sırada hareket halinde olan otomobil kadına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. O anlar çevredeki vatandaşların güvenlik kamerasına yansıdı.