Ankara'da fırtınanın apartman çatısını uçurduğu anlar kamerada | Video
Ankara Sincan’da, fırtınanın uçurduğu çatıdan savrulan parçalar civardaki ev, işyeri ve araçlara hasar verdi. Vatandaşların büyük korku yaşamasına neden olan olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.
"İNSANLAR PANİK İÇİNDE KAÇIYORDU"
Mağdurlardan Aydın Albas, "Aniden karanlık bulutlar toplandı ve şimşekler çakmaya başladı. Çatılar civarda uçmaya başladı. Kopan parçalar evlerin içine girdi. Mahşer günü gibiydi. İşyeri, araç ve evlerde hasarlar var. Birkaç kişi de hafif şekilde yaralandı. Her zaman yaşadığımız bir şey değildi. İlk kez yaşıyorduk. Bir dakikada her yer mahvoldu. Bizim de dükkanımızın camları kırıldı. İnsanlar panik içinde kaçıyordu" dedi.
"ÇATI KALİTESİZ MALZEMEDEN YAPILMIŞ"
Büyük bir panik yaşandığını dile getiren Hüseyin Demirliçakmak ise, "Dün gece fırtına oldu. Şiddetli yağmur ve dolu yağdı. Bir binanın usullere aykırı şekilde inşa edilmiş çatısı çevredeki binaları mahvetti. Çatının kalitesi, parkların kamelyalarındaki çatıları gibi kalitesizdi. Aynı malzemeler kullanılmış. Herkes panik oldu. Çoğu evde hasar var. İnsanlar korku içerisindeydi, perişanlardı" şeklinde konuştu.
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