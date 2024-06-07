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Ankara'da fırtınanın apartman çatısını uçurduğu anlar kamerada | Video

Ankara'da fırtınanın apartman çatısını uçurduğu anlar kamerada | Video

07.06.2024 | 14:31

Ankara Sincan’da, fırtınanın uçurduğu çatıdan savrulan parçalar civardaki ev, işyeri ve araçlara hasar verdi. Vatandaşların büyük korku yaşamasına neden olan olay anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ankara'da gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına sebebiyle kentte yaşam olumsuz etkilendi. Sincan ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde yer alan bir apartmanın çatısı fırtına sebebiyle yerinden söküldü. Çatıdan kopan parçaların verdiği hasar ise günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Kopan devasa parçalar çevredeki işyeri, araç ve apartmanlara isabet ederek hasar oluşmasına neden oldu. Hazırlıksız yakalanan birkaç kişi ise fırtınayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayda can kaybı yaşanmadı.

"İNSANLAR PANİK İÇİNDE KAÇIYORDU"
Mağdurlardan Aydın Albas, "Aniden karanlık bulutlar toplandı ve şimşekler çakmaya başladı. Çatılar civarda uçmaya başladı. Kopan parçalar evlerin içine girdi. Mahşer günü gibiydi. İşyeri, araç ve evlerde hasarlar var. Birkaç kişi de hafif şekilde yaralandı. Her zaman yaşadığımız bir şey değildi. İlk kez yaşıyorduk. Bir dakikada her yer mahvoldu. Bizim de dükkanımızın camları kırıldı. İnsanlar panik içinde kaçıyordu" dedi.

"ÇATI KALİTESİZ MALZEMEDEN YAPILMIŞ"
Büyük bir panik yaşandığını dile getiren Hüseyin Demirliçakmak ise, "Dün gece fırtına oldu. Şiddetli yağmur ve dolu yağdı. Bir binanın usullere aykırı şekilde inşa edilmiş çatısı çevredeki binaları mahvetti. Çatının kalitesi, parkların kamelyalarındaki çatıları gibi kalitesizdi. Aynı malzemeler kullanılmış. Herkes panik oldu. Çoğu evde hasar var. İnsanlar korku içerisindeydi, perişanlardı" şeklinde konuştu.
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