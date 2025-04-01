Volkan Konak’ın kızı Şimal Konak cenaze töreninde fenalaştı | Video
Önceki gün KKTC’de konser esnasında sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Yoğunluk nedeniyle ünlü sanatçının kızı Şimal Konak fenalaşarak bayılırken, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
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