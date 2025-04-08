Adana'da narkotik operasyonları: 51 şüpheli tutuklandı | Video
Adana'da polisin narkotik operasyonlarında 11 bin 940 uyuşturucu hap, 1 kilo 599 gram bonzai ve 2 kilo 861 gram esrar ele geçildi. Operasyonlarda yakalanan 83 şüpheliden 51'i tutuklandı.
Emniyette ifadesi alınan 83 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 51'i tutuklandı, 32'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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