Volkan Konak’ın vefat haberini duyan eşi Selma Konak fenalık geçirdi | Video
Sahnede fenalaşarak kaldırıldığı hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak ünlü olmadan önce parasızlık yüzünden düğün yapamamış ve düğün yapacağım sözünü tam 30 yıl sonra tutmuştu. Selma Konak, eşinin vefat haberini alınca gözyaşlarına boğuldu ve baygınlık geçirdi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
Volkan Konak’ın vefat haberini duyan eşi Selma Konak fenalık geçirdi | Video 31.03.2025 | 08:58
01:36
Volkan Konak'ın vefat haberini alan Sibel Can gözyaşlarına boğuldu | Video 31.03.2025 | 08:58
00:29
00:22
Şarkıcı Volkan Konak'ın fenalaşıp yere düştüğü o anlar! 31.03.2025 | 01:45
00:13
Mehmet Ali Erbil'den bayram paylaşımı! "Benim de güzellerimle..." | Video 30.03.2025 | 15:58
00:24
00:29
00:17
00:34
Alişan ve kızı Eliz’in piyano keyfi | Video 25.03.2025 | 14:08
00:14
07:59
01:24
01:20
00:52
Şarkıcı İzzet Yıldızhan’dan 20 bin fit yükseklikte müzik resitali! 21.03.2025 | 23:41
00:59
00:11
Tanyeli’nin arkadaşı mezarı başından duygu yüklü paylaşımıyla hüzünlendirdi 19.03.2025 | 22:36
01:01
03:18
Tanyeli’nin cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne getirildi | Video 18.03.2025 | 13:31
00:34
00:13
Tanyeli’nin eşi İlker Sünnili hastane çıkışı ayakta durmakta zorlandı! 18.03.2025 | 00:55