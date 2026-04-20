Rafet El Roman’dan Milli Takım’a marş müjdesi: 19 Mayıs’ta çıkacak!

A Milli Takım, Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı. 24 yıl sonra Dünya Kupası’na gitmeye hak kazanan Milli Takım için ünlü Sinan Akçıl ve Rafet El Roman gibi usta müzisyenler kolları sıvadı. Ünlü sanatçılar, Milli Takım için marş yazacaklarını açıkladı. Bu isimlerden ola Rafet El Roman, hazırladığı marşın 19 Mayıs’ta duyurulacağını açıkladı.