Video Yaşam Erciş'te taşlı sopalı kavga kamerada | Video
Erciş'te taşlı sopalı kavga kamerada | Video

Erciş'te taşlı sopalı kavga kamerada | Video

08.04.2025 | 08:35

Van’ın Erciş ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı. Kavga anı kameraya yansırken silahların da patladığı duyuldu.

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Edinilen bilgiye göre kavga, ilçenin Zeylan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Çay ocağı sahibi İ.K.'nin çocukları ile iş yerini işleten Y.K. ve kuzenleri alacak verecek yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
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