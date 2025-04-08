Erciş'te taşlı sopalı kavga kamerada | Video
Van’ın Erciş ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 4 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı. Kavga anı kameraya yansırken silahların da patladığı duyuldu.
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