Video Yaşam Şişli'deki bir hamile 2 kişi öldürülmüştü: Şüpheliler kamerada | Video
Şişli'deki bir hamile 2 kişi öldürülmüştü: Şüpheliler kamerada | Video

Şişli'deki bir hamile 2 kişi öldürülmüştü: Şüpheliler kamerada | Video

07.04.2025 | 12:29

Şişli hamile kadınla yanındaki adamın öldüren saldırganları yakalama çalışmaları sürerken, 4 şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı apartın zemin katındaki daireye girerek Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurmuştu. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

4 ŞÜPHELİ KAMERAYA YANSIDI
Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürerken, olayın gerçekleştiği apartın yakınındaki sokaktan geçen 4 şüpheli güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntüde olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 4 şüphelinin hızla uzaklaştığı görülüyor. Yağmur isimli kadın ise, "Sabah saatlerine karşı biz kavga sesine uyandık. Sabah polisler vardı. Çok tanımıyorum. Hamileymiş. Çok üzüldüm. Eşini tanımıyorum" dedi.

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