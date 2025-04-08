Ankara’da dolmuşta genç kızı taciz eden şahıs yakalandı | Video
Ankara’nın Sincan ilçesinde, dolmuşta genç bir kızı taciz eden ve hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheli H.Ü.'nün hakkında yapılan araştırmada cinsel taciz de dahil olmak üzere birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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