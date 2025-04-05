Pendik'te otomobil TIR'ın altına girmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti! Kaza anı görüntüsü ortaya çıktı | Video
Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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