Video Yaşam Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi: 4 ölü var! | Video
Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi: 4 ölü var! | Video

Son Dakika: Pendik'te otomobil TIR'ın altında girdi: 4 ölü var! | Video

05.04.2025 | 10:47

Son dakika haberi: Pendik Kurnaköy gişeler mevki Ankara istikametinde otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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Pendik'te otomobil TIR'ın altına girmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti! Kaza anı görüntüsü ortaya çıktı | Video

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