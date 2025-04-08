Çekici kasasında çocuk taşıdı, görüntüler dehşete düşürdü | Video
Sosyal medyada yayılan ve bir çocuğun seyir halindeki çekici kasasında taşındığını gösteren görüntüler üzerine jandarma harekete geçti.
Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün Y.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücüye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak" ile "araç dışına yolcu bindirmek" maddelerinden toplam 9 bin 456 Tl idari para cezası uyguladı.
Görüntülerde küçük çocuğun hiçbir güvenlik önlemi olmaksızın çekici kasasında yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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