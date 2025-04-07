Alparslan Türkeş'i anan CHP'li Işık'tan partililerine küfür
Ankara Büyükşehir Meclis toplantısında CHP Meclis Başkanvekili Ertan Işık, MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'e rahmet dilediği için CHP'lilerin kendisine kızdığını söyledi. Oturum sırasında mikrofonunun kapalı olduğunu sanan Işık, "Umurumda değiller. Ben onları ciddiye bile almıyorum." deyip bir de kendisine kızan CHP'lilere küfretti.
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