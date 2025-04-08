Video Yaşam Ankara'da aç kalan yaban hayvanları şehir merkezlerine indi | Video
Ankara'da aç kalan yaban hayvanları şehir merkezlerine indi | Video

Ankara'da aç kalan yaban hayvanları şehir merkezlerine indi | Video

08.04.2025 | 08:44

Ankara'nın Polatlı ve Elmadağ ilçelerinde aç kalan yaban hayvanları sokaklarda görüntülendi.

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Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar aç kalan bir tilkinin sokaklarda yiyecek aradığını görüntüledi. Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde de vatandaşlar sokakta dolaşan bir kurt gördü. Yiyecek aradığı tahmin edilen kurt vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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