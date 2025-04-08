Ankara'da aç kalan yaban hayvanları şehir merkezlerine indi | Video 08.04.2025 | 08:44 Ankara'nın Polatlı ve Elmadağ ilçelerinde aç kalan yaban hayvanları sokaklarda görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde vatandaşlar aç kalan bir tilkinin sokaklarda yiyecek aradığını görüntüledi. Ankara'nın Elmadağ ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde de vatandaşlar sokakta dolaşan bir kurt gördü. Yiyecek aradığı tahmin edilen kurt vatandaşlar tarafından görüntülendi.