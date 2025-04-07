Video Yaşam Telefonu çaldı, kılıftaki 200 doları alıp sahibine geri verdi | Video
Telefonu çaldı, kılıftaki 200 doları alıp sahibine geri verdi | Video

Telefonu çaldı, kılıftaki 200 doları alıp sahibine geri verdi | Video

07.04.2025 | 10:48

Adana’da aynı gün 2 kadın semt pazarında alışveriş yapan şüpheli 2 kişinin cep telefonunu yankesicilik yönetimi ile çaldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Telefonu çalan kadınlardan birisinin kılıftaki 200 doları alıp, çaldığı telefonu sahibine geri vermesi dikkat çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz ay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesindeki semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli E.Ç. (42), alışveriş yapan E.K.'nın çantasındaki cep telefonunu yankesicilik yönetimi ile çalarak kayıplara karıştı. Aynı gün bu kez Barbaros Mahallesinde ise M.A. (34) ise İ.E.'nin cebindeki cep telefonu yankesicilik yöntemi ile çalıp bölgeden uzaklaştı. İ.E., telefonun çalındığını fark edince bir işyerine gidip polisi aramaları için yardım istedi. Bunun fark eden kadın hırsız, kılıfdaki 200 doları alıp İ.E.'nin yanı gelerek bulmuş gibi yaparak verdi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İki hırsızlık olayının da bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada kamera kayıtlarında şüpheli kadınlar M.A. ve E.Ç.'in saklandığı adresleri belirlenerek operasyonla yakalandı. Yakalanan kadınlar emniyetteki ifadelerinde 'Pazara alışveriş için gittik. Hırsızlık yapmadık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Telefonu çaldı, kılıftaki 200 doları alıp sahibine geri verdi | Video 02:41
Telefonu çaldı, kılıftaki 200 doları alıp sahibine geri verdi | Video 07.04.2025 | 10:48
Erzincan’da kuzular anneleriyle buluştu | Video 03:46
Erzincan’da kuzular anneleriyle buluştu | Video 07.04.2025 | 08:36
Fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden çeteye operasyon | Video 00:40
Fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden çeteye operasyon | Video 07.04.2025 | 08:36
Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video 00:52
Beykoz’da 3 katlı villaya kumar baskını: 38 gözaltı | Video 06.04.2025 | 14:18
Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video 00:12
Ümraniye’de İETT otobüsü yandı | Video 06.04.2025 | 14:18
Arnavutköy’de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı | Video 05:28
Arnavutköy'de kan donduran cinayet: Tartıştığı arkadaşı tarafından öldürülüp çayırlık alana atıldı | Video 06.04.2025 | 12:37
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 00:13
Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 06.04.2025 | 12:37
Güzellik merkezinin terasındaki çiçekleri, yaşlı çift böyle çaldı | Video 03:01
Güzellik merkezinin terasındaki çiçekleri, yaşlı çift böyle çaldı | Video 06.04.2025 | 12:36
Küçükçekmece’de çıkan kavgayı, kadınlar ayırmaya çalıştı | Video 01:26
Küçükçekmece'de çıkan kavgayı, kadınlar ayırmaya çalıştı | Video 06.04.2025 | 12:36
Tırın altına girip hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 03:00
Tırın altına girip hayatını kaybeden 4 şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alındı | Video 06.04.2025 | 12:36
Esenyurt’ta trafik kavgasında bir kişi silahla yaralandı | Video 01:16
Esenyurt'ta trafik kavgasında bir kişi silahla yaralandı | Video 06.04.2025 | 12:36
Edirne’de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu | Video 00:57
Edirne'de 14 yaşındaki kız çocuğu okul bahçesinde ölü bulundu | Video 06.04.2025 | 09:29
Elinde torpil patlayan çocuğun görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:52
Elinde torpil patlayan çocuğun görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.04.2025 | 09:29
Komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı | Video 02:28
Komşuların kavgasında gece kana bulandı: 5 ölü, 5 yaralı | Video 06.04.2025 | 08:34
Çorum’da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 05:23
Çorum’da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var | Video 06.04.2025 | 08:34
Bursa’da damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı | Video 00:39
Bursa'da damat, tartıştığı kaynanasını bıçakladı | Video 06.04.2025 | 08:34
Konya’da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video 01:10
Konya'da kapıcı dehşeti: Site sakinini otoparkta av tüfeğiyle öldürdü | Video 06.04.2025 | 08:34
Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 01:34
Havaya ateş edenleri uyardığı için öldürülmüştü; yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05.04.2025 | 15:42
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video 01:09
Silahla 4 kişiyi alıkoyup hesaplarını boşaltan gasp çetesi çökertildi: 7 tutuklama | Video 05.04.2025 | 15:40
Konya’daki dünür cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 01:39
Konya'daki dünür cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 05.04.2025 | 15:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY