Video Yaşam Aynı gişede yine feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Aynı gişede yine feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti | Video

Aynı gişede yine feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti | Video

07.04.2025 | 10:48

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik gişelerinde feci bir kaza meydana geldi. Bir araç, TIR’ın altına girdi. Sürücü olay yerinde can verdi. Aynı gişelerde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti…

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Kaza saat 08.00 sıralarında bir meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler'den geçiş sırasında bir araç, tırın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, iki gün önce yine Pendik'te bulunan Kurnaköy Gişeleri'nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kısa süre içinde aynı bölgede benzer şekilde iki ayrı ölümlü kazanın yaşanması dikkat çekti.
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