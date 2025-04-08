Sahte web sitesi üzerinden 229 milyon vurgun yapan şebekeye "karekod" operasyonu! | Video
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte web sitesi kurarak yedek parça satışı yaptıklarını söyleyip 229 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi "karekod" operasyonuyla çökertti. Operasyonda 413 suç kaydı olup 5 yıldır aranan örgüt liderinin de olduğu 18 şüpheli tutuklandı.
140 farklı olayda müşterilerle irtibata geçerek ürün ücretini peşin alan şebeke, ürünleri teslim etmedi. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre, şebekenin 229 Milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Şebeke üyeleri, hesaplarına aktardıkları paraları ATM'lerde cep telefonundan karekodla çekip toplanan parayı örgüt liderine götürdüğü belirlendi.
413 SUÇTAN 5 SENEDİR ARANAN ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI
413 farklı suç kaydı olup 5 yıldır aranması bulunan örgüt lideri H.A. için Diyarbakır'dan İstanbul'a özel bir ekip görevlendirildi. Yaklaşık 1 hafta saha çalışması yapan Diyarbakır polisi, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Şüpheliler, tek tek tespit edilip ekiplerin Diyarbakır'dan koordine edilmesiyle eş zamanlı operasyonda yakalandı. Hesaplarına el konulan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAĞDURLARDAN SUÇ ŞEBEKESİNE DEKONT ÜZERİNDEN MESAJ
Dolandırıldığını anlayan bir vatandaş şüpheliye 0,5 TL göndererek açıklamaya, "Dolandırıcı seni bulacağım oğlum, 2 bin 500 TL'mi geri ver, yoksa sen bilirsin" yazdı. Başka bir mağdurun ise, şüpheliye 5 TL göndererek açıklamaya, "Seni çiğ çiğ yemez miyim, unutma adımı" yazıp mesaj göndermesi dikkat çekti.
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