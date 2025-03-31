Volkan Konak'ın hayatını kaybettiği anlar kamerada | Video

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, bayram için çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı. Kalp masajı uygulandıktan sonra hemen Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 58 yaşındaki Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.