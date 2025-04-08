Video Yaşam Aracıyla seyir halindeyken görüntülü sohbet eden sürücüye 5 bin 327 lira ceza kesildi | Video
Aracıyla seyir halindeyken görüntülü sohbet eden sürücüye 5 bin 327 lira ceza kesildi | Video

Aracıyla seyir halindeyken görüntülü sohbet eden sürücüye 5 bin 327 lira ceza kesildi | Video

08.04.2025 | 08:23

Aksaray'da direksiyon başında telefonuyla görüntülü konuşarak trafikte seyreden ve görenleri hayrete düşüren sürücüye 5 bin 327 lira ceza kesilirken trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 5 Nisan tarihinde Aksaray'ın en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. Atatürk Bulvarı'ndan eski hastane istikametine seyreden 68 ADE 921 plakalı otomobilin sürücüsü, aracın göğüs kısmı ile camı arasına sıkıştırdığı telefonuyla arkadaşıyla görüntülü görüşmeye başladı. Dakikalarca arkadaşıyla konuşan sürücü trafikte kilometrelerce görüntülü konuşarak seyrederken, seyir halindeyken düşen telefonunu 2 eliyle de direksiyonu bırakarak kaldırdı. Trafikte her an kaza yapma riskiyle karşı karşıya olan sürücü zaman zaman da düşmek üzere olan telefonuna eliyle müdahale ederek düzeltip görüşmesine devam etti. Kırmızı ışıkta beklerken kendisini gören diğer araç sürücüleri ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, sürücünün bu dikkat dağıtıcı tehlikeli sürüşü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Atatürk Bulvarı'ndan Şeyhamit Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü görüşmesine devam ederken uzaklaşarak gözden kayboldu. Görüntülerin ardından harekete geçen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri sürücünün kimliğine ulaşarak A.E. isimli sürücüye 3 ayrı trafik ihlali maddesinden toplam 5 bin 327 lira ceza kesilirken, aracın da muayenesiz olduğu belirlendi. Ceza işlemlerinin ardından sürücü hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çekici kasasında çocuk taşıdı, görüntüler dehşete düşürdü | Video 00:14
Çekici kasasında çocuk taşıdı, görüntüler dehşete düşürdü | Video 08.04.2025 | 08:45
Polise köpek deyip iten o kadın hakkında adli işlem başlatıldı | Video 03:28
Polise köpek deyip iten o kadın hakkında adli işlem başlatıldı | Video 08.04.2025 | 08:45
Öfkeli sürücü otomobilin camını kırdı | Video 01:13
Öfkeli sürücü otomobilin camını kırdı | Video 08.04.2025 | 08:44
Ankara’da aç kalan yaban hayvanları şehir merkezlerine indi | Video 00:29
Ankara'da aç kalan yaban hayvanları şehir merkezlerine indi | Video 08.04.2025 | 08:44
Ankara’da dolmuşta genç kızı taciz eden şahıs yakalandı | Video 00:15
Ankara’da dolmuşta genç kızı taciz eden şahıs yakalandı | Video 08.04.2025 | 08:35
Erciş’te taşlı sopalı kavga kamerada | Video 01:07
Erciş'te taşlı sopalı kavga kamerada | Video 08.04.2025 | 08:35
Adana’da dehşet! Kebapçıda çalışan genç, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı! | Video 00:50
Adana'da dehşet! Kebapçıda çalışan genç, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı! | Video 08.04.2025 | 08:23
Aracıyla seyir halindeyken görüntülü sohbet eden sürücüye 5 bin 327 lira ceza kesildi | Video 01:39
Aracıyla seyir halindeyken görüntülü sohbet eden sürücüye 5 bin 327 lira ceza kesildi | Video 08.04.2025 | 08:23
Sahte web sitesi üzerinden 229 milyon vurgun yapan şebekeye karekod operasyonu! | Video 01:26
Sahte web sitesi üzerinden 229 milyon vurgun yapan şebekeye "karekod" operasyonu! | Video 08.04.2025 | 08:22
Öğretmenin Heimlich manevrası hayat kurtardı | Video 01:05
Öğretmenin Heimlich manevrası hayat kurtardı | Video 07.04.2025 | 16:10
İnşaat mühendisinden örnek davranış! Güvercinler için klimasını kapattı | Video 03:29
İnşaat mühendisinden örnek davranış! Güvercinler için klimasını kapattı | Video 07.04.2025 | 16:10
Şişli’deki bir hamile 2 kişi öldürülmüştü: Şüpheliler kamerada | Video 02:13
Şişli'deki bir hamile 2 kişi öldürülmüştü: Şüpheliler kamerada | Video 07.04.2025 | 12:29
Polis helikopterine bayrak sallayan Ayşe Teyze: Ağlaya ağlaya içeri girdim, çok duygulandım | Video 03:53
Polis helikopterine bayrak sallayan Ayşe Teyze: "Ağlaya ağlaya içeri girdim, çok duygulandım" | Video 07.04.2025 | 10:48
Aynı gişede yine feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 05:27
Aynı gişede yine feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti | Video 07.04.2025 | 10:48
Esenyurt’ta Yasak aşk iddiasıyla kurşun yağdırdı | Video 01:44
Esenyurt'ta "Yasak aşk" iddiasıyla kurşun yağdırdı | Video 07.04.2025 | 10:48
Şişli’de silahlı saldırı: Hamile kadınla yanındaki şahsı öldürdüler | Video 00:50
Şişli'de silahlı saldırı: Hamile kadınla yanındaki şahsı öldürdüler | Video 07.04.2025 | 10:48
Markete girdi alışveriş yaptı, dışarı çıktı motosiklet çarptı | Video 00:13
Markete girdi alışveriş yaptı, dışarı çıktı motosiklet çarptı | Video 07.04.2025 | 10:48
Telefonu çaldı, kılıftaki 200 doları alıp sahibine geri verdi | Video 02:41
Telefonu çaldı, kılıftaki 200 doları alıp sahibine geri verdi | Video 07.04.2025 | 10:48
Erzincan’da kuzular anneleriyle buluştu | Video 03:46
Erzincan’da kuzular anneleriyle buluştu | Video 07.04.2025 | 08:36
Fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden çeteye operasyon | Video 00:40
Fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden çeteye operasyon | Video 07.04.2025 | 08:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY