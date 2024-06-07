Video Yaşam İkiz doğan kuzulara çiftliğin ineği annelik yapıyor | Video
İkiz doğan kuzulara çiftliğin ineği annelik yapıyor | Video

İkiz doğan kuzulara çiftliğin ineği annelik yapıyor | Video

07.06.2024 | 13:13

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde ikiz doğan kuzulardan birine anne koyun bakamayınca ve sütü yeterli gelmeyince çiftliğin ineği kuzuya annelik yapmaya başladı.

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Çamurlu köyünde çiftçilik yapan Arslan Yılmaz (60), küçük yaştan itibaren geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Çiftliğinde koyun ve inekleri bulunan Yılmaz, bu yıl ilginç bir olaya tanık oldu. Sürüdeki koyunlardan biri ikiz doğurunca, anne koyunun sütü iki kuzuya yetmedi.
Kuzuyu satmaya kıyamayan Yılmaz, çiftlikte bulunan ve 'Yazgül' ismini verdiği ineğin sütünü içirmeye başladı. İneğin memesindeki sütü kuzunun ağzına sağarak alıştırınca, kuzu ineğin memesini emmeye başladı. İneğin de kuzuyu sahiplenmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Her sabah ve akşam ineğin yanına giden kuzu, ineğin altına girerek buzağı gibi onu emmeye başladı. Annesi bildiği ineğin nereye giderse peşinden giden kuzu, onun otladığı yerden otluyor ve gezdiği yerlerde geziyor.

Kuzularımız ikiz doğurduğu zaman, anneleri bazen ikisine de bakmaz diyen Arslan Yılmaz, " biz de kuzulardan birini ya satarız ya da evde başka hayvanımız varsa onun sütüyle beslemeye devam ederiz. Koyunlarımızdan biri yine ikiz doğurunca, ben de birini aldım ve ineğin sütünü biberonla vermeye başladım. Sonra ineğin memesinden ağzına sağdım, bu da alıştı ve artık ineğin memesinden kendi içiyor. Evin ineği ona şefkat gösterdi, biz de öyle. Hayvanlarda sevgi çok önemli. Biz evimizdeki hayvanlara çok düşkünüz; köpeklerimize, ineklerimize, kuzularımıza, onlar bize bakar biz de onları severiz. Hayvan dilinden anlayacaksın, anlarsan o da seni bırakmaz. İnek nerede otlarsa kuzu da onunla otlar. Hayvancılık sevgi ister, emek ister; geçici bir iş olamaz. Hayvancılığı sevmiyorsan bu işi yapmayacaksın" ifadelerini kullandı.

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