6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Dünya ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video

01.05.2024 | 11:04

ABD’nin New York kentinde bulunan Columbia Üniversitesi’nde düzenlenen Filistin’e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığını belirten New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Kaz Daughtry, bazı öğrencilerin ‘şiddet eylemlerinde’ bulunduğunu açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

New York'taki Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin'e destek protestolarında polis, öğrencilere operasyon düzenledi. New York Polis Departmanı Komiser Yardımcısı Daughtry, yaptığı açıklamada, operasyon talebinin Columbia Üniversitesi tarafından yapıldığını, bazı öğrencilerin şiddet eylemlerinde bulunduğunu belirtti. Daughtry, "Polis, kampüs dışındaki bireyleri çok net bir şekilde anons etmektedir. Üniversite tarafından talep edildiği üzere, izinsiz giriş yapanların dağıtılmasında üniversiteye yardımcı olmak üzere şu anda kampüsteyiz. New York Polisi, Columbia Üniversitesi'nden protestocuların eylemlerinin kampüslerinin emniyet ve güvenliğini tehdit ettiğini detaylandıran mektuplar aldı. Bu kişilerin tehlikeli eylemleri üniversite toplulukları için ciddi güvenlik endişeleri yaratmaktadır. Columbia Üniversitesi, rahatsız edici şiddet eylemlerine, gözdağı verme biçimlerine ve mülkün tahrip edilmesine sahne olan kampüslerini geri almak için bizden yardım talep etti. New York Polisi yasadışı kampı ve üniversite binalarının içinde barikat kuran kişileri dağıtıyor" dedi.

FİLİSTİN BAYRAĞI İNDİRİLDİ

Daughtry, ayrıca kampüste göndere çekilen Filistin bayrağını indirildiğini ve ABD bayrağının göndere çekildiğini belirterek, "Columbia Üniversitesi'nin kampüste düzeni yeniden sağlamasına yardımcı olmamızın ardından, kampüs bayrak direğine bir kez daha Old Glory'nin (ABD bayrağı için kullanılan bir deyiş) çekilmesiyle sonuçlanan inanılmaz bir sahne ve gurur verici bir an" dedi. ABD medyası, çok sayıda öğrencinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video 03:11
ABD’de Columbia Üniversitesi’nde öğrencilere polis operasyonu | Video 01.05.2024 | 11:04
Kaliforniya Üniversitesi’nde İsrail karşıtı gösteri yapan öğrencilere polis müdahalesi! | Video 03:46
Kaliforniya Üniversitesi’nde İsrail karşıtı gösteri yapan öğrencilere polis müdahalesi! | Video 01.05.2024 | 10:57
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü | Video 01:03
Çin’de otoyol çöktü: 19 ölü | Video 01.05.2024 | 09:40
Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 169’a yükseldi | Video 04:14
Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi | Video 30.04.2024 | 15:17
Çin: “Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti” | Video 00:33
Çin: “Hamas ile El Fetih uzlaşma yolunda ilerleme kaydetti” | Video 30.04.2024 | 16:31
Hindistan’da heyelan faciası: 5 ölü | Video 05:35
Hindistan'da heyelan faciası: 5 ölü | Video 30.04.2024 | 15:11
Kolombiya’da askeri helikopter düştü | Video 00:36
Kolombiya’da askeri helikopter düştü | Video 30.04.2024 | 14:53
Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video 00:36
Kolombiya’da askeri helikopter düştü: 9 ölü | Video 30.04.2024 | 14:22
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 00:42
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 14:05
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 00:42
Londra’da kılıçlı saldırgan paniği: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 13:52
Gazze’de patlamayan İsrail füzesi endişe saçıyor | Video 02:03
Gazze'de patlamayan İsrail füzesi endişe saçıyor | Video 30.04.2024 | 13:24
Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 01:24
Rusya ‘Harry Potter Kalesi’ni vurdu! 4 kişi öldü 32 kişi yaralandı | Video 30.04.2024 | 12:05
Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video 01:39
Tel Aviv’de Gazze’deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa indi | Video 30.04.2024 | 09:19
Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video 01:15
Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video 29.04.2024 | 13:26
ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video 01:23
ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video 29.04.2024 | 11:57
Çin’de hortum: 5 ölü | Video 02:03
Çin’de hortum: 5 ölü | Video 28.04.2024 | 15:24
Kanada’da üniversitede ilk Filistin destek gösterisi | Video 01:13
Kanada’da üniversitede ilk Filistin destek gösterisi | Video 28.04.2024 | 15:24
ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilerde yaklaşık 300 gözaltı | Video 06:00
ABD üniversitelerindeki Filistin yanlısı gösterilerde yaklaşık 300 gözaltı | Video 28.04.2024 | 14:17
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video 01:34
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video 28.04.2024 | 13:56
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video 05:35
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA