İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü dünyada nasıl yankılandı? | Video
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi dünyada geniş yankı uyandırdı. Kim ne dedi, hangi açıklamalar yapıldı? A Haber muhabiri Alpaslan Düven'den gelişmeleri Londra'dan aktardı.
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