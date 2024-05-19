İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı | Video 19.05.2024 | 12:38 İspanya ve Portekiz’de dün gece görülen mavi renkte bir ateş topu şeklindeki gök taşı geceyi aydınlatırken, kameralara yansıyan görüntüler hayranlık uyandırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İspanya ve Portekiz'de dün gece görülen gök taşı etkileyici anlara neden oldu. Ülkelerin farklı kesimlerinde kaydedilen görüntülerde, sürtünmenin etkisiyle mavi bir ateş topuna dönen gök taşının geceyi aydınlattığı anlar hayranlık uyandırdı. Gök taşı ile ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, nereye düştüğü hakkında bilgi de paylaşılmadı.