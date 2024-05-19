İspanya ve Portekiz’de görülen gök taşı geceyi aydınlattı | Video
İspanya ve Portekiz’de dün gece görülen mavi renkte bir ateş topu şeklindeki gök taşı geceyi aydınlatırken, kameralara yansıyan görüntüler hayranlık uyandırdı.
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