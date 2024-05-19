Video Dünya Irak Meclisi’nde milletvekilleri birbirine girdi | Video
Irak Meclisi’nde milletvekilleri birbirine girdi | Video

Irak Meclisi’nde milletvekilleri birbirine girdi | Video

19.05.2024 | 08:30

Irak Meclisi’nde başkanlık seçimi için oy kullanan milletvekilleri arasında kavga çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Irak'ta meclis karıştı. Irak Yüksek Federal Mahkemesi'nin kararı üzerine kasım ayında Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin görevini son verilmesinin ardından Irak Meclisi bugün toplandı. Yeni meclis başkanını seçmek için toplanan 311 milletvekili bugün oylarını kullandı. Seçimlerin birinci ve ikinci turunda hiçbir adayın yeterli oy elde edememesi üzerine yapılan oylamanın 3. Turunda milletvekilleri birbirine girdi. Büyük kargaşanın yaşandığı mecliste kavgaya güvenlik güçleri müdahale ederken, oturum ertelendi.

Meclisteki seçimlerin birinci ve ikinci turunda Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Koalisyonun adayı Muhammed el-Meşhedani 137 oy alırken, Hamis Hançer liderliğindeki Egemenlik Koalisyonu adayı Salim el-İsavi 158 oy aldı. Meclis başkanı seçilmek isteyen adayın 166 oy alması gerekiyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Irak Meclisi’nde milletvekilleri birbirine girdi | Video 00:24
Irak Meclisi’nde milletvekilleri birbirine girdi | Video 19.05.2024 | 08:30
Bu gözler daha neler görecek! Kayınvalidesine aşık oldu, düğünlerini kayınbabası yaptı... | Video 00:21
Bu gözler daha neler görecek! Kayınvalidesine aşık oldu, düğünlerini kayınbabası yaptı... | Video 18.05.2024 | 14:40
Şoke eden olay! Diri diri toprağa gömülen adam 4 gün sonra canlı kurtarıldı | Video 01:38
Şoke eden olay! Diri diri toprağa gömülen adam 4 gün sonra canlı kurtarıldı | Video 18.05.2024 | 10:30
Texas’ı hortum vurdu: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video 05:38
Texas’ı hortum vurdu: 4 kişi öldü, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı | Video 17.05.2024 | 12:53
Gazze’de can kaybı 35 bin 272’ye yükseldi | Video 01:12
Gazze’de can kaybı 35 bin 272’ye yükseldi | Video 16.05.2024 | 14:32
ABD’de mavna köprüye çarptı | Video 00:14
ABD’de mavna köprüye çarptı | Video 16.05.2024 | 12:33
Sigorta parası için eşini zehirleyerek öldürmeye çalıştı | Video 00:58
Sigorta parası için eşini zehirleyerek öldürmeye çalıştı | Video 16.05.2024 | 09:05
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin’de | Video 00:51
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin’de | Video 16.05.2024 | 08:47
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Gazze’ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı | Video 00:32
Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’da Gazze’ye gittiği gerekçesiyle gıda yüklü tıra saldırdı | Video 16.05.2024 | 08:47
Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya silahlı saldırı | Video 03:18
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı | Video 15.05.2024 | 16:32
Rus Barış Gücü, Karabağ’daki misyonunu tamamladı | Video 05:04
Rus Barış Gücü, Karabağ’daki misyonunu tamamladı | Video 15.05.2024 | 16:08
Hırvatistan’da marinadaki 22 tekne alev alev yandı | Video 01:51
Hırvatistan’da marinadaki 22 tekne alev alev yandı | Video 15.05.2024 | 15:31
Kanada’da orman yangınlarında 6 bin 600 kişiye tahliye kararı | Video 03:26
Kanada’da orman yangınlarında 6 bin 600 kişiye tahliye kararı | Video 15.05.2024 | 15:28
Brezilya’daki sel felaketinde can kaybı 149’a yükseldi | Video 01:30
Brezilya'daki sel felaketinde can kaybı 149'a yükseldi | Video 15.05.2024 | 15:29
Afganistan’da askeri helikopter düştü | Video 00:24
Afganistan'da askeri helikopter düştü | Video 15.05.2024 | 11:41
Skandal görüntüler! İşgalci İsrailliler, Filistin’e gönderilen yardım malzemelerini parçaladı | Video 00:45
Skandal görüntüler! İşgalci İsrailliler, Filistin'e gönderilen yardım malzemelerini parçaladı | Video 15.05.2024 | 09:19
Japonya’da 7 araç birbirine girdi! 3 ölü, 2 yaralı | Video 01:24
Japonya’da 7 araç birbirine girdi! 3 ölü, 2 yaralı | Video 14.05.2024 | 10:00
Ukrayna’nın Rusya’ya saldırısında 15 kişi öldü | Video 00:41
Ukrayna’nın Rusya’ya saldırısında 15 kişi öldü | Video 13.05.2024 | 10:36
Afganistan’daki selde can kaybı 344’e yükseldi | Video 02:41
Afganistan’daki selde can kaybı 344’e yükseldi | Video 12.05.2024 | 16:03
Filistin Sivil Savunma: “Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı” | Video 05:45
Filistin Sivil Savunma: “Gazze’nin kuzeyindeki tüm hastaneler hizmet dışı” | Video 12.05.2024 | 12:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA