Video Dünya Pakistan'da 1, Lübnan'da 3 günlük yas ilan edildi | Video
Pakistan'da 1, Lübnan'da 3 günlük yas ilan edildi | Video

Pakistan'da 1, Lübnan'da 3 günlük yas ilan edildi | Video

20.05.2024 | 13:12

Dünya liderleri İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet ile mürettebatın helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Pakistan’da bir günlük ulusal yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirildi. Lübnan'da da 3 günlük yas ilan edildi.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın aralarında bulunduğu heyet ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle dünya liderleri taziyelerini iletmeye başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi yaptığı açıklamada, Reisi'nin trajik ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek Hindistan halkının İran'ın yanında yer aldığını söyledi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi kötü gün dostu olarak nitelendirerek onun olağanüstü bir lider olduğunu söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, "Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın yanı sıra diğer heyet üyeleri ve mürettebatın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı taziyelerini iletiyor" ifadesini kullandı. Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshimasa Hayashi, Japonya'nın Reisi ve Abdullahiyan'ın ölümünden dolayı İran hükümeti ve halkına derin taziyelerini sunduğunu kaydetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan yaptığı açıklamada, "Trajik bir kaza sonucu hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir Abdullahiyan ve beraberindekilerin vefatlarından dolayı İran hükümetine ve halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah'tan onlara sonsuz rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyoruz. BAE, bu zor zamanda İran'la dayanışma içindedir" şeklinde konuştu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kardeşim Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, Dışişleri Bakanı kardeşim Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın ve beraberindekilerin ölümü nedeniyle kardeşlerime, liderlere, İran hükümetine ve halkına en derin taziyelerimi sunuyorum, Allah hepsine rahmet etsin. Bu zor günde İran'daki kardeşlerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN VE LÜBNAN'DA YAS İLAN EDİLDİ
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yayınladığı mesajda Reisi'nin ölümünün "korkunç bir kayıp" olduğunu kaydederek, Reisi ve Abdullahiyan'ın Pakistan'ın iyi dostları olduğunu söyledi. Pakistan'ın İran halkıyla dayanışma göstergesi olarak ülkede bir günlük ulusal yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini ifade eden Şerif, İran halkının her zamanki cesaretliliğiyle bu trajedinin üstesinden geleceğini belirtti.
Lübnan Başbakanı Necib Mikati de Reisi ve Abdullahiyan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirildiğini açıkladı.

"RUSYA'NIN GERÇEK DOSTUYDU"
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e gönderdiği taziye mesajını yayınladı. Reisi'nin tüm hayatını ülkesine hizmet etmeye adayan olağanüstü bir politikacı olduğunu belirten Putin, "Rusya'nın gerçek bir dostu olarak, ülkelerimiz arasında iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine şahsi olarak paha biçilmez katkılarda bulundu ve bunların stratejik ortaklık düzeyine getirilmesi için büyük çaba sarf etmiştir" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da taziye mesajı yayınlayan liderler arasında yer aldı. Lukaşenko mesajında, "Reisi, tüm hayatını İran halkına özverili hizmete adayan bilge bir lider olarak tarihte kalacak. Belarus'un gerçek bir dostu olan ve Belarus-İran iş birliğinin geliştirilmesine büyük önem veren sayın cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmelere ve sohbetlere yönelik en samimi hatıralarımı sonsuza kadar saklayacağım" ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit gönderdiği başsağlığı mesajında, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdullahyan'ın ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Irak hükümeti ve halkının bu zor durumda İran halkının yanında olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ise mesajında "İran İslam Cumhuriyeti'nin dini lideri Hamaney, İran hükümeti ve halkına başsağlığı ve taziyelerimizi iletiyor, kardeş İran halkına dayanışmamızı ifade ediyoruz" dedi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de Reisi ve Abdullahyan'ın ölüm haberini derin bir üzüntüyle karşıladığını dile getirerek İran hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

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