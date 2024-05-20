Video Dünya SON DAKİKA! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti | Video
SON DAKİKA! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti | Video

SON DAKİKA! İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti | Video

20.05.2024 | 08:48

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan eyaletinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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İran resmi haber ajansı IRNA, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazası sonucu hayatlarını kaybettiklerini duyurdu. Haberde helikopterin dağlık bir araziye düştüğü ve olumsuz hava koşulları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmada zorluk yaşadığı belirtildi. Öte yandan AKINCI İHA'sı tarafından enkazı tespit edilen helikopter parçalarının tamamen yandığı belirtildi.
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