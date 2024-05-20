Dünya televizyonlarında bir ilk! İşte Reisi'nin helikopterinin düştüğü o bölge | Video

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasının yaşandığı bölgeye A Haber ekibi ulaştı. Enkaz bölgesinin görüntüleri ilk kez A Haber aracılığıyla tüm dünya ile paylaşıldı.