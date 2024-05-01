Kaliforniya Üniversitesi’nde İsrail karşıtı gösteri yapan öğrencilere polis müdahalesi! | Video

ABD'de günlerdir devam eden protestolardan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor. Filistin'e destek için New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlayan protestolar ülke geneline yayılmıştı. Son olarak Columbia Üniversitesi kampüsüne gelen New York Polis Teşkilatı (NYPD) özel birimleri, tarihi Hamilton Hall'de protestolarına devam eden Filistin destekçisi öğrencilerinin evlerini basarak gözaltına aldı.