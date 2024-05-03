Pakistan'da otobüs vadiye uçtu: 20 ölü | Video
Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde yolcu otobüsünün vadiye yuvarlanması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Polis, Gilgit şehrine gitmek üzere Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi şehrinden kalkan otobüsteki toplam yolcu sayısının henüz bilinmediğini aktardı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Şerif, yetkililere yaralılara mümkün olan her türlü tıbbi yardımın sağlanması talimatını verdi.
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