ABD’de Cane Corso ve pitbul cinsi 4 köpek bir kişiye saldırdı | Video
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir Cane Corso ve 3 pitbull cinsi köpek, köpeğini gezdiren bir kişiye saldırdı. Şahıs polisin müdahalesi sonucu kurtulabildi.
Philadelphia polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen polisin köpeklerin dikkatini dağıtmak için aracın sirenlerini çaldığı ancak saldırmaya devam etmeleri üzerine araçtan inerek ateş açtığı belirtildi. Olayda Cane Corso cinsi köpeğin öldüğü, 3 pitbullun ise kaçtığı ifade edildi. Vücudunun büyük bir kısmında yaralar oluşan 53 yaşındaki şahsın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar polis memuruna idari izin verildiği açıklandı.
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