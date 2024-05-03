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Video Dünya ABD’de polis, saldırgan köpekleri vurarak durdurdu | Video
ABD’de polis, saldırgan köpekleri vurarak durdurdu | Video

ABD’de polis, saldırgan köpekleri vurarak durdurdu | Video

03.05.2024 | 15:59

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bir Cane Corso ve 3 pitbull cinsi köpek, köpeğini gezdiren bir kişiye saldırdı. Şahıs polisin müdahalesi sonucu kurtulabildi.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde köpeğini gezdiren bir kişi, Cane Corso ve pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğradı. Çarşamba günü yerel saatle 10.16 sıralarında meydana gelen olayda, yere düşen şahıs hem kendisini hem köpeğini kurtarmak için bir süre mücadele etti. Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı köpeklere dakikalar içinde olay yerine gelen polis müdahale etti.

Philadelphia polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen polisin köpeklerin dikkatini dağıtmak için aracın sirenlerini çaldığı ancak saldırmaya devam etmeleri üzerine araçtan inerek ateş açtığı belirtildi. Olayda Cane Corso cinsi köpeğin öldüğü, 3 pitbullun ise kaçtığı ifade edildi. Vücudunun büyük bir kısmında yaralar oluşan 53 yaşındaki şahsın hastaneye kaldırıldığı ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar polis memuruna idari izin verildiği açıklandı.

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