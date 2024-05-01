Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video
ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı.
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