Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video 01.05.2024 | 15:54 ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin Kansas eyaletinin Westmoreland kentini hortum vurdu. Pottawatomie County yönetiminden yapılan açıklamaya göre 22 ev yıkıldı, 13 evde hasar meydana geldi. Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Westmoreland genelinde elektrik kesintisi meydana geldi.