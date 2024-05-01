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Video Dünya Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video
Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video

Kansas’ta hortum felaketi: 1 ölü | Video

01.05.2024 | 15:54

ABD’nin Kansas eyaletinde çıkan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 22 ev yıkıldı.

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ABD'nin Kansas eyaletinin Westmoreland kentini hortum vurdu. Pottawatomie County yönetiminden yapılan açıklamaya göre 22 ev yıkıldı, 13 evde hasar meydana geldi. Hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Westmoreland genelinde elektrik kesintisi meydana geldi.

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