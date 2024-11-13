ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray’da görüştü

TRUMP, SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA BİDEN İLE GÖRÜŞMEMİŞTİ

ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.