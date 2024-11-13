ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına göre 47. Başkan seçilen Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a geldi.
ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede iki lider el sıkışarak selamlaştı. Biden Trump'a barışçıl bir görev değişimini dört gözle beklediğini söyledi.
TRUMP, SEÇİMİ KAYBETTİKTEN SONRA BİDEN İLE GÖRÜŞMEMİŞTİ
ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.
Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.