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Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray'da görüştü
Giriş Tarihi: 13.11.2024 19:26 Son Güncelleme: 13.11.2024 19:52

ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te gerçekleşen toplantıda Biden ile Trump el sıkışarak selamlaştı.

ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray’da görüştü

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilen Başkanlık seçimlerinin sonuçlarına göre 47. Başkan seçilen Donald Trump, 4 yıl aradan sonra Beyaz Saray'a geldi.

ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede iki lider el sıkışarak selamlaştı. Biden Trump'a barışçıl bir görev değişimini dört gözle beklediğini söyledi.

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ABD'de giden başkan ile gelen başkan arasında bu tür görüşmeler geleneksel olarak yapılıyor. Bu, kısmen Amerikan demokrasisinde iktidarın barışçıl bir şekilde devrinin başlangıcına işaret ediyor.

Ancak Trump, 2020'de kaybettiği seçimlerden sonra o dönem seçimleri kazanan Biden ile böyle bir görüşme gerçekleştirmemişti.

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ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray'da görüştü
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