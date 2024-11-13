ABD Başkanı Biden, 47. Başkan seçilen Trump ile Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, halefi Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Oval Ofis'te gerçekleşen toplantıda Biden ile Trump el sıkışarak selamlaştı.
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