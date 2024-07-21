ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildi! Trump’tan ilk yorum: Harris’i yenmek daha kolay

Son dakika haberi... ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.
Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı.
"ADAYIM KAMALA HARRİS"
ABD Başkanı Biden, seçim yarışından çekildikten sonra Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: HARRİS'İ YENMEK DAHA KOLAY
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" dedi.