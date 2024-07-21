ABD Başkanı Biden adaylıktan çekildi! Trump’tan ilk yorum: Harris’i yenmek daha kolay

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: HARRİS'İ YENMEK DAHA KOLAY

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak" dedi.

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