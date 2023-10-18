ABD Başkanı Biden İsrail’in kanlı elini sıkmak için koştu! Gazze katliamının sabahında yüzler gülüyor!

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail Gazze'de Müslüman soykırımına girişti. 12 gündür devam eden katliamlar dün gece itibarıyla akılalmaz boyutlara ulaştı. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle sığındıkları El-Ehli Baptist Hastanesi'nde katledilen yüzlerce kadın ve çocuk vahşice öldürüldü.

KATİLLERE DESTEĞE GİTTİ!

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen insanlık dışı saldırı yürekleri yakarken İsrail ve ABD kanlı işbirliklerini dünyaya göstermek için bir araya geldi.

Saldırıların başladığı günden bu yana asla geri adım atmadan İsrail'in yanında olduğunu üzerine basa basa tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden, Gazze hastane katliamının ardından soluğu İsrail'de aldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Biden, büyük bir törenle karşılandı.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de | Video

BIDEN "ZORLU SORULAR" SORACAK

Tarihe geçen kanlı saldırının üzerinden yalnızca saatler geçmişken birbirlerine gülerek sarılan Biden ve Netanyahu'nun o anları infial yarattı. Beyaz Saray, Biden'ın İsrailli liderlere zor sorular soracağını açıkladı.

MAHMUD ABBAS TOPLANTIYI İPTAL ETTİ

İsrail'e destek için yola çıkacağını duyuran Biden, bu ziyaret sırasında Ürdün'e giderek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecekti. Ne var ki bu görüşme yaşanan vahşetin ardından iptal edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden ile gerçekleşmesi planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı.

BUNUN ADI VAHŞET!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, El-Ehli Baptist Hastanesi'nde yaşanan katliamı anlattığı sözlerle gündem olmuştu.

Yüzlerce kurbanın hastaneye ulaştığını, acil yardım ekiplerinin bombalanan binadan ceset parçalarını çıkarmaya çalıştığını belirten el-Kudra, kurbanların çoğunun çocuklar ve kadınlar olduğunu söylemişti.

Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldiğini belirten sözcünün ifadeleri katliamı gözler önüne serdi.