ABD Başkanı Joe Biden seçildiği günden beri sadece söyledikleriyle değil, söyleyemedikleri ve düştüğü ilginç durumlarla da gündemde.
HAYALİ ELLE TOKALAŞTI
Biden, kimi zaman konuşmasında anlamsız cümleler kurması ile kimi zaman yolunu şaşırmasıyla bazen de hayali bir el ile selamlaşmasıyla sosyal medyanın diline düşüyor.
MERDİVENDEN DÜŞÜYORDU!
ABD Başkanı bu kez ise merdiven çıkarken bir anda şaşkına çeviren bir manzaraya neden oldu. Philadelphia'da sahneye çıkmaya çalışan Biden neredeyse düşme tehlikesi geçiriyordu. Düşmekten son anda kurtulan Biden, ardından ise izleyicilere dönerek ilginç hareketlerde bulundu.
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu
SAĞLIK DURUMU HER ZAMAN GÜNDEMDE!
Biden'ın o halleri ise sosyal medyada da çok konuşuldu. Biden'ın sağlık durumunun ABD Başkanlığına elverişli bir durumda olmadığı yorumları sık sık yapılıyor.