MERDİVENDEN DÜŞÜYORDU!

ABD Başkanı bu kez ise merdiven çıkarken bir anda şaşkına çeviren bir manzaraya neden oldu. Philadelphia'da sahneye çıkmaya çalışan Biden neredeyse düşme tehlikesi geçiriyordu. Düşmekten son anda kurtulan Biden, ardından ise izleyicilere dönerek ilginç hareketlerde bulundu.

ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu

SAĞLIK DURUMU HER ZAMAN GÜNDEMDE!

Biden'ın o halleri ise sosyal medyada da çok konuşuldu. Biden'ın sağlık durumunun ABD Başkanlığına elverişli bir durumda olmadığı yorumları sık sık yapılıyor.