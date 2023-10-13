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Giriş Tarihi: 13.10.2023 23:03 Son Güncelleme: 13.10.2023 23:26

ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu

Sık sık ilginç görüntüleri ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden yine sosyal medyanın diline düştü. Kimi zaman çıkacağı yolu şaşıran, bazen hayali bir elle tokalaşan Biden, bu kez de merdiven çıkarken düşme tehlikesi geçirdi.

ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu

ABD Başkanı Joe Biden seçildiği günden beri sadece söyledikleriyle değil, söyleyemedikleri ve düştüğü ilginç durumlarla da gündemde.

HAYALİ ELLE TOKALAŞTI

Biden, kimi zaman konuşmasında anlamsız cümleler kurması ile kimi zaman yolunu şaşırmasıyla bazen de hayali bir el ile selamlaşmasıyla sosyal medyanın diline düşüyor.

MERDİVENDEN DÜŞÜYORDU!

ABD Başkanı bu kez ise merdiven çıkarken bir anda şaşkına çeviren bir manzaraya neden oldu. Philadelphia'da sahneye çıkmaya çalışan Biden neredeyse düşme tehlikesi geçiriyordu. Düşmekten son anda kurtulan Biden, ardından ise izleyicilere dönerek ilginç hareketlerde bulundu.

ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu

SAĞLIK DURUMU HER ZAMAN GÜNDEMDE!

Biden'ın o halleri ise sosyal medyada da çok konuşuldu. Biden'ın sağlık durumunun ABD Başkanlığına elverişli bir durumda olmadığı yorumları sık sık yapılıyor.

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ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu
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