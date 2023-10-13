Video Haber ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu
ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu

ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu

13.10.2023 | 22:59

Sık sık ilginç görüntüleri ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden yine sosyal medyanın diline düştü. Kimi zaman çıkacağı yolu şaşıran, bazen konuşmasını karıştıran Biden bu kez de merdiven çıkarken düşme tehlikesi geçirdi.

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