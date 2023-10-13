ABD Başkanı Biden yine sosyal medyanın dilinde! Merdivenden düşüyordu

Sık sık ilginç görüntüleri ile gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden yine sosyal medyanın diline düştü. Kimi zaman çıkacağı yolu şaşıran, bazen konuşmasını karıştıran Biden bu kez de merdiven çıkarken düşme tehlikesi geçirdi.