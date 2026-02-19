ABD Başkanı Donald Trump: 'İran'la iyi görüşmeler yapıyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde kurulan ve Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolar taahhüt edilen "Barış Kurulu" ilk toplantısını Washington'da yapılıyor. 'Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza törenine katılan Trump, burada canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar!

ABD Başkanı Trump, "8 savaşı bitirdik, 9'uncu da yolda diye düşünüyorum. Savaş söz konusu ise ne olacağı belli olmuyor. Savaş başladığında daha çok para harcanıyor" dedi.

"PRESTİJ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Trump, "Bu kurulun, hem güç hem de prestij açısından en önemli kurul olduğuna inanıyorum. Buna yakın başka bir şey hiç olmadı" ifadelerini kullandı.

"İRAN'LA İYİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ"

Dünyanın bir yıl öncesine kadar daha "güvenli" olduğunu söyleyen Trump, birçok çatışmanın 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini dile getirdi. Trump "İran'la iyi görüşmeler yapılıyor. Anlamlı bir anlaşma yapmamız gerekiyor. Belki 10 gün içinde bir anlaşmaya ulaşabiliriz" dedi.