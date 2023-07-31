ABD Başkanı Joe Biden soluğu burada aldı! Ülke basınında duruma tepki yağdı

ABD Başkanı Joe Biden eleştiri odağı olmaya devam ediyor. Sağlığıyla ilgili konuşulan Biden, göreve gelmesinden bu yana zamanının yüzde 40'ını tatilde geçirdi.
2024'te yapılacak başkanlık seçimine yeniden adaylığı tartışma konusu olan Biden, 10 günlük plaj tatiline çıktı.
Eşi Jill Biden ile deniz kenarında dinlenen 80 yaşındaki Biden, Delaware eyaletindeki bir plajda dinlenirken kameralara yansıdı.
Biden'a eşi Jill Biden eşlik etti. Kameralara yansıyan ikilinin şemsiye altında ellerindeki materyalleri okuduğu görüldü.
Ülke basınında çıkan haberlerde "Biden, başkanlığı sırasında Washington dışında yüzlerce gün geçirdi." ifadeleri kullanıldı.
ABD Başkanı Biden yine tatilde görüntülendi | Video
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Başkan, Delaware'deki Rehoboth Plajı'na gidecek." İfadelerini kullandı.