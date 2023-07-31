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Giriş Tarihi: 31.7.2023 13:08 Son Güncelleme: 31.7.2023 13:32

ABD Başkanı Joe Biden soluğu burada aldı! Ülke basınında duruma tepki yağdı

Sağlığıyla ilgili söylentilerin ardı arkası kesilmeyen ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği günden bu yana çıktığı tatillerle de eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Göreve gelmesinden bu yana sık sık tatil yapmaya kaçan Biden kameralara yansıdı.

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ABD Başkanı Joe Biden soluğu burada aldı! Ülke basınında duruma tepki yağdı

ABD Başkanı Joe Biden eleştiri odağı olmaya devam ediyor. Sağlığıyla ilgili konuşulan Biden, göreve gelmesinden bu yana zamanının yüzde 40'ını tatilde geçirdi.

2024'te yapılacak başkanlık seçimine yeniden adaylığı tartışma konusu olan Biden, 10 günlük plaj tatiline çıktı.

Eşi Jill Biden ile deniz kenarında dinlenen 80 yaşındaki Biden, Delaware eyaletindeki bir plajda dinlenirken kameralara yansıdı.

Biden'a eşi Jill Biden eşlik etti. Kameralara yansıyan ikilinin şemsiye altında ellerindeki materyalleri okuduğu görüldü.

Ülke basınında çıkan haberlerde "Biden, başkanlığı sırasında Washington dışında yüzlerce gün geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Biden yine tatilde görüntülendi | Video

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Başkan, Delaware'deki Rehoboth Plajı'na gidecek." İfadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler tarafından her fırsatta tatil yapmakla eleştirilen Biden'ın, görev süresinin yüzde 40'ını tatilde geçirdiği söyleniyor.

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ABD Başkanı Joe Biden soluğu burada aldı! Ülke basınında duruma tepki yağdı
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