ABD Başkanı Joe Biden soluğu burada aldı! Ülke basınında duruma tepki yağdı

ABD Başkanı Joe Biden eleştiri odağı olmaya devam ediyor. Sağlığıyla ilgili konuşulan Biden, göreve gelmesinden bu yana zamanının yüzde 40'ını tatilde geçirdi.

2024'te yapılacak başkanlık seçimine yeniden adaylığı tartışma konusu olan Biden, 10 günlük plaj tatiline çıktı.