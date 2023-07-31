ABD Başkanı Biden yine tatilde görüntülendi | Video
Eşi Jill Biden ile deniz kenarında dinlenen ABD Başkanı Joe Biden kameraya yansıdı. Özellikle Cumhuriyetçiler tarafından her fırsatta tatil yapmakla eleştirilen Biden, görev süresinin neredeyse yüzde 40'ını bu şekilde geçirdi.
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