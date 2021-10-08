ABD Başkanı Joe Biden Türkiye’yi hedef aldı! Suriye operasyonları…

ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin Suriye'de sınır ötesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara her fırsatta karşı çıkan, teröristlere silah ve eğitim desteği veren ABD hükümeti, desteğini bir kez daha duyurdu.
YPG'ye verdiği destek için sık sık bir neden uyduran ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin küstah sözler kullandı.
"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ ZARAR VERİYOR"
Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatma kararı alan Biden, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini sözlerine ekledi.
Biden, Suriye hakkında alınan kararı duyurduğu, Kongre'ye gönderdiği bildirim mektubunda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini iddia etti.
Açıklamasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da Suriye'deki durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiğini hatırlatan Biden, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini belirtti.
Biden, bu kararın uzatılmasına yönelik yayınladığı mektubunda, "Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durumlar, özellikle de Türk hükümetinin, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.