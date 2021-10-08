ABD Başkanı Joe Biden Türkiye’yi hedef aldı! Suriye operasyonları…

ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin Suriye'de sınır ötesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara her fırsatta karşı çıkan, teröristlere silah ve eğitim desteği veren ABD hükümeti, desteğini bir kez daha duyurdu.

YPG'ye verdiği destek için sık sık bir neden uyduran ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin küstah sözler kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ ZARAR VERİYOR"

Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatma kararı alan Biden, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Biden, Suriye hakkında alınan kararı duyurduğu, Kongre'ye gönderdiği bildirim mektubunda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini iddia etti.