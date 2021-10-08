Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Joe Biden Türkiye’yi hedef aldı! Suriye operasyonları…
Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:45 Son Güncelleme: 8.10.2021 09:48

ABD Başkanı Joe Biden Türkiye’yi hedef aldı! Suriye operasyonları…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden Türkiye’yi hedef aldı! Suriye operasyonları…

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye destek veren ABD’den, Türkiye’ye yönelik küstah bir çıkış geldi. Ülkenin Suriye’deki Ulusal Acil Durum halini uzatma kararını duyuran Joe Biden, Türkiye’yle ilgili ithamlarda bulundu. Biden, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de terör örgütü YPG’ye yönelik operasyonlarından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye olan desteğini sürdürüyor. Türkiye'nin Suriye'de sınır ötesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara her fırsatta karşı çıkan, teröristlere silah ve eğitim desteği veren ABD hükümeti, desteğini bir kez daha duyurdu.

YPG'ye verdiği destek için sık sık bir neden uyduran ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin küstah sözler kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EYLEMLERİ ZARAR VERİYOR"

Suriye hakkındaki Ulusal Acil Durum halini bir yıl daha uzatma kararı alan Biden, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Biden, Suriye hakkında alınan kararı duyurduğu, Kongre'ye gönderdiği bildirim mektubunda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarının DEAŞ'la mücadeleye zarar verdiğini iddia etti.

Açıklamasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 14 Ekim 2019'da Suriye'deki durumların, ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına getirdiği alışılmadık ve olağanüstü tehditle baş etmek için "Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası" uyarınca ulusal acil durum ilan ettiğini hatırlatan Biden, bu durumun 14 Ekim 2021'den sonra da devam etmesine karar verdiğini belirtti.

Biden, bu kararın uzatılmasına yönelik yayınladığı mektubunda, "Suriye'deki ve Suriye'yle ilişkili durumlar, özellikle de Türk hükümetinin, Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri taarruz düzenleme yönündeki eylemleri, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma çabasına zarar veriyor, sivilleri tehlikeye atıyor; bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor ve ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Başkanı Joe Biden Türkiye’yi hedef aldı! Suriye operasyonları…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA