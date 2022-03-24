Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi | ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz
Giriş Tarihi: 24.3.2022 20:41 Son Güncelleme: 24.3.2022 20:49

Son dakika haberi | ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz

Son dakika haberi | ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya’ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde son dakika açıklamalarında bulundu. Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak enerji ve gıda güvenliği üzerine çalıştıklarını kaydetti. Biden, Rusya'nın nükleer ve kimyasal silah açıklamalarına karşılık ise, "Kimyasal silaha karşılık veririz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde son dakika açıklamalarında bulundu. Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak enerji ve gıda güvenliği üzerine çalıştıklarını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | ABD Başkanı Joe Biden'dan Rusya'ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA