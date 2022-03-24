Son dakika haberi | ABD Başkanı Joe Biden’dan Rusya’ya gözdağı: Kimyasal silaha karşılık veririz

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde son dakika açıklamalarında bulundu. Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşına vurgu yaparak enerji ve gıda güvenliği üzerine çalıştıklarını kaydetti. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın G20'den çıkarılması gerektiğine inandığını ve Ukrayna'nın G20 toplantılarına katılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

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